GENOA-ROMA: Mou rispolvera Karsdorp, chance per Zalewski, Pellegrini torna titolare

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura completato dalla Roma, che si appresta a raggiungere Genova, dove domani sera affronterà i liguri nell’ultima partita del turno infrasettimanale di campionato.

Tutto ok per Pellegrini, che tornerà molto probabilmente titolare contro i liguri. Sta meglio anche Aouar, che farà staffetta con il capitano giallorosso. Attese novità sulle fasce rispetto a domenica scorsa: Karsdorp dovrebbe cominciare dal primo minuto, mentre a sinistra il favorito è Zalewski su Spinazzola. Per il polacco un’altra chance di dimostrare di essere all’altezza, altrimenti occhio a El Shaarawy che può diventare un’alternativa su quella fascia.

In attacco scontata la presenza della coppia Dybala-Lukaku, ma con i tanti impegni ravvicinati in programma avrà minutaggio anche Belotti, con Azmoun che sta lavorando duro per recuperare la forma migliore e ritagliarsi il suo spazio.

Nel Genoa mister Gilardino si affiderà all’esperienza di Badelj e dell’ex giallorosso Strootman in mezzo al campo, ma le armi più pericolose le sfodererà in attacco: l’ex atalantino Ruslan Malinovskyi si candida per una maglia da titolare al fianco di Gudmundsson nei due trequartisti che agiranno alle spalle di Retegui unica punta.

Queste dunque le probabili formazioni di Genoa-Roma, gara in programma giovedì 28 settembre ore 20:45 allo stadio Marassi:

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Giallorossi.net – A. Fiorini