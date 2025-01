Ghisolfi in ritardo: manca ancora il vice Dovbyk, Frattesi resta un sogno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato di gennaio della Roma, a parte l’acquisto di Rensch e il cambio di secondi portieri tra Ryan e Gollini, non sta regalando grandi emozioni. La cessione di Le Fee al Sunderland aveva aperto la strada per il ritorno di Davide Frattesi, ma a meno di dieci giorni dalla fine del mercato l’affare con l’Inter appare sempre molto complicato.

Al momento non sembrano prese in considerazione alternative: nei giorni scorsi si era parlato a lungo di Rocco Reitz come possibile piano B per la mediana, ma la Roma non ha mosso passi concreti con il Borussia M’Gladbach per il ventiduenne tedesco. A Trigoria sembrano convinti di poter arrivare dama con Frattesi negli ultimi giorni di mercato, altrimenti rimanderanno l’affare a giugno.

Ma più che un centrocampista, in rosa sembra mancare una valida alternativa a Dovbyk: anche su questo fronte tutto appare immobile. Su Raspadori sembra essere in vantaggio l’Atalanta, mentre continua ad aleggiare il nome di Beto, che però preferirebbe trasferirsi in una squadra in cui possa giocare titolare (il Torino è in pressing).

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica / Il Messaggero

