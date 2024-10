Ghisolfi fa dietrofront: annullato il viaggio a Parigi per il Pallone d’Oro, resta a Trigoria in contatto con i Friedkin

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Florent Ghisolfi non partirà per la Francia come avrebbe dovuto per accompagnare Dovbyk e Hummels alla cerimonia del Pallone d’Oro.

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, il direttore sportivo ha annullato il viaggio e resterà a Trigoria, in contatto con la proprietà americana. La panchina della Roma è in bilico, e serve che il dirigente rimanga nel quartier generale giallorosso. Partiranno per Parigi solo i due calciatori.

#Ghisolfi oggi sarebbe dovuto andare a Parigi con Dovbyk e Hummels per la cerimonia del Pallone d’Oro.

Ovviamente vanno solo i due giocatori. Da unico dirigente oggi resta a Trigoria in contatto con la proprietà per la panchina in bilico. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 28, 2024

NOTIZIE AS ROMA – Florent Ghisolfi in partenza per Parigi. Dietro a questo viaggio non ci sono mortivi di mercato: il ds accompagnerà Hummels e Dovbyk alla cerimonia del Pallone d’Oro che si svolgerà nella capitale francese.

I due romanisti sono infatti candidati per il prestigioso trofeo (Vinicius il favorito assoluto) grazie alle prestazioni dello scorso anno con Borussia Dortmund e Girona.

Non accadeva da 23 anni che la Roma avesse due candidati per il Pallone d’Oro. Nel 2001, infatti, erano in lizza Francesco Totti e Damiano Tommasi.

