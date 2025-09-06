Giovane Roma. Da Ferguson agli assist di Wesley: nessuna tra le big è così verde

Nel gioco degli incastri, tra chi considera il mercato giallorosso di spessore e chi invece si aspettava qualcosina in più, c’è di certo una verità comune: la Roma oggi è più giovane, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Anzi, di più, tra le big è la più giovane di tutte, con un’età media di 25 anni e 7 mesi (rispetto ai 28 e 1 mese della scorsa stagione).
Esattamente uno dei punti che insieme avevano messo nero su bianco la proprietà (Dan e Ryan Friedkin) e il triumvirato formato da Ranieri, Massara e Gasperini: scegliere ragazzi giovani, di prospettiva, che possano creare valore ed essere anche patrimonializzati. Insomma, la Roma che è stata messa nelle mani di Gasperini è una squadra giovanissima, la più “verde” tra le big. […]
Mix di gioventù ed esperienza, a differenza delle squadre che devono salvarsi che hanno puntato molto sui giovani. I club con l’età media più bassa in questa Serie A sono infatti Parma (24 e 2), Lecce (24 e 4) e Cagliari (24 e 6). Solo che la Roma, volendo, potrebbe anche schierare un undici assai competitivo con un’età media anche più bassa di queste: esattamente 23 anni e 2 mesi, di fatto la più giovane di tutta la Serie A. […]
Basti pensare che sono arrivati giovanissimi come Wesley (21), Ghilardi (22), Ziolkowski (20), Ferguson (20) ed El Aynaoui (24). Tutti giovani che possono diventare materia pregiata (e assai remunerativa) anche per i conti futuri del club, se dovessero poi confermare le aspettative (compreso Ferguson, l’unico non di proprietà del club e che andrebbe comunque riscattato versando 35 milioni di euro al Brighton).[…]
E allora nulla vieta di pensare che in futuro Gasperini possa fare anche alla Roma quello che ha fatto nell’Atalanta. E cioè valorizzare al massimo i giovani del vivaio. Per ora ha portato Romano (19) in ritiro, regalato ad Arena (16) la panchina a Pisa e lanciato nell’ultima amichevole Paratici (16). A Bergamo, negli anni, dal vivaio ha pescato direttamente i vari Scalvini, Ruggeri, Carnesecchi, Kulusevski, Bastoni, Kessie, Piccoli, Gagliardini, Barrow, Diallo, Palestra, Cortinovis (e tanti altri ancora). […]
Fonte: Gazzetta dello Sport
L’importante non è quanti giocatori si comprano, ma quanti non siamo costretti a dover rivendere, come successo in passato, mo sbagliare gli acquisti è la cosa più importanre.
🧡💛
leggere, non
Vuoi vedere che la campagna acquisti è stata ottima ?
I Friedkin ci hanno messo 5 anni a capire che sin dall’inizio bisognava investire su cartellini di giocatori giovani.
Verrebbe da dire, meglio tardi che mai, ma rimane il rammarico di aver visto una proprietà seria, motivata e facoltosa, essere per anni totalmente incapace nell’impostare un serio progetto sportivo perché sin dall’inizio non ha fatto quello che era logico fare ovvero assumere in società dei dirigenti capaci ed esperti.
Prima il neofita Fienga (promosso da CEO a responsabile di mercato) e poi il neofita Pinto (al Benfica non era lui il DS) a gestire tutto compreso il mercato.
Tutto questo ha prodotto il caos, percorrendo scorciatoie costose e spesso infruttuose.
Con Ghisolfi si era intravista la luce: finalmente un direttore sportivo che faceva il mercato nonostante le invasioni di campo della greca. Giusto allontanare la CEO ma la separazione dal DS è stata una mossa sbagliata, anche perché chi l’ha sostituito si è trovato nelle condizioni di affrontare il mercato con grave ritardo.
L’impressione è che la triade Gasp-Massara-Ranieri possa finalmente iniziare un percorso virtuoso, se sapranno lavorare come un team affiatato.
I tentennamenti e l’immobilismo di Massara nelle ultime settimane di mercato mi hanno un po’ turbato ed instillato più di un dubbio sulle sue capacità, ma come già detto Ricky ha anche molte attenuanti.
Vediamo se a gennaio saprà riscattarsi.
La rosa giovane costruita con prosepetti davvero interessanti mi piace, ed è quello che da tifoso avrei voluto anche fare prima. Wesley pare incredibile che abbia solo 21 anni, Ferguson addirittura 20, Soulé 22 e già la squadra sulle spalle…
Speriamo anche nei due difensori centrali givanissimi.
Capitolo Ferguson: Dio ce lo preservi.
Non dimenticando Rensh, mi pare 22 pure lui, magari non un titolarissimo ma credo e spero sia un elemento più che affidabile della rosa. A mio avviso prossimamente andrebbe cercato il laterale a sinistra da far crescere con Angelino e il secondo mediano…sempre che non sia ilcitato ElA…francamente il marocchino per il sottoscritto è ancora un’incognita, colpa mia.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.