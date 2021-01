GIUDICE SPORTIVO – Pellegrini e Bruno Peres entrano in diffida. Niente Roma-Verona per Magnani

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appena deciso la sanzione di due turni effettivi di squalifica per Antonio Conte per aver «al 45° del secondo tempo continuato a protestare in maniera veemente, dopo l’ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara che proseguivano anche dopo l’espulsione.

Nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva». Al tecnico nerazzurro è stata comminata anche una multa di 20mila euro. Per Oriali, invece, una giornata di squalifica e 5mila euro di ammenda.

Per quanto riguarda la Roma, entrano in diffida Lorenzo Pellegrini (“sanzione aggravata perché capitano della squadra”) e Bruno Peres. Prima sanzione, invece, per Borja Mayoral. Sponda Verona, Magnani salta per squalifica il match con la Roma in programma domenica all’Olimpico. Tra le fila dei giallorossi restano in diffida Villar, Cristante e Ibanez.