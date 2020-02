Giudice Sportivo: un turno di stop per Pellegrini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il Giudice Sportivo ha diramato tutte le decisioni inerenti alla seconda giornata di ritorno di Serie A.

Lorenzo Pellegrini è stato squalificato per un turno per aver rimediato una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Nel Bologna non ci sarà Poli, ammonito essendo sotto diffida e quindi non disponibile per la sfida di venerdì sera contro la Roma.

Fonte: legaseriea.it