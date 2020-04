Giuntoli punta Karsdorp e Under. E Hysaj può davvero finire alla Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Dopo l’operazione Manolas-Diawara l’estate scorsa, Roma e Napoli potrebbero riavviare i contatti, provando a regalarsi ciò che serve: Under e/o Karsdorp e Hysaj per la Roma. Lo scrive oggi il “Corriere dello Sport” (A. Giordano)

Il difensore albanese vuole rimettersi in gioco, con prospettive diverse. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e ha deciso di non rinnovare e i giallorossi hanno ripetutamente mostrato interesse. Per il Napoli c’è il pensiero della fascia destra, che Callejon libererà al termine della stagione.

A Giuntoli è sempre piaciuto molto Cengiz Under, che era stato seguito ripetutamente e avvicinato nella primavera del 2017, prima di andare alla Roma. Anche l’olandese Karsdorp, in prestito al Feyenoord che non lo riscatterà, potrebbe rientrare in un viavai tra la Capitale e Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport (A. Giordano)