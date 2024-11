Golden Boy 2024: anche Pisilli tra i 100 candidati (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – C’è anche Niccolò Pisilli tra i 100 talenti Under 21 che proveranno a vincere il premio di Golden Boy 2024. Tra i candidati del celebre trofeo, assegnato ogni anno dal quotidiano Tuttosport infatti, figura anche il centrocampista della Roma.

Tra questi 100 nomi ci sarà l’erede designato di Jude Bellingham, vincitore del premio dello scorso anno. Questo il comunicato apparso sul sito dei giallorossi:

“È stata pubblicata da Tuttosport la lista dei 100 nomi in lizza per il Golden Boy 2024, il riconoscimento internazionale del quotidiano dedicata ai migliori talenti emergenti del calcio europeo. Tra i 100 candidati è presente anche il centrocampista giallorosso, Niccolò Pisilli (classe 2004). La selezione è arrivata al “Round 4″. Il detentore in carica del 2023 è Bellingham del Real Madrid”.