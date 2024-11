Gualtieri: “Roma più avanti della Lazio per lo stadio. Ci aspettiamo il progetto definitivo in tempi rapidi”

NOTIZIE AS ROMA – Nel corso della sesta edizione dello “Sport Talk Industry” è intervenuto dal palco il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Queste le sue parole riguardo alla situazione stadi di proprietà dei due club capitolini.

“L’impiantistica è essenziale per lo sport, stiamo cercando di recuperare un gap importante. Abbiamo rifatto il PalaTiziano, stiamo lavorando per i due stadi di Roma e Lazio e soprattutto sull’arrivo della Metro all’Olimpico. Una stazione a Farnesina permetterebbe di coprire con i mezzi pubblici tutto il Foro Italico. Siamo contenti che ci siano in campo due progetti per la realizzazione degli stadi a Roma.

La Roma è più avanti per il sito di Pietralata, è un’area pubblica da rigenerare e il lavoro è molto avanzato, ci aspettiamo il progetto definitivo in tempi rapidi sulla base di un’idea progettuale straordinaria. È un intervento che riqualifica un intero quadrante, non è un’occasione solo per la Roma ma per tutta la città.

Si è manifestato poi un interesse della Lazio per la riqualificazione del Flaminio, siamo in attesa della prima tappa e della presentazione del progetto. La possibilità di rigenerare un impianto pubblico abbandonato per noi è una grande occasione e può permettere a Roma di fare un ulteriore salto di qualità”.

