Håland, il retroscena: proposto anche alla Roma, ma fu scartato perchè “bravo ma pigro”

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – L’edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena su Erling Håland, l’attaccante 19enne del Borussia Dortmund che ha steso questa settimana con una doppietta il PSG.

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, il giocatore era stato offerto alla Roma nel 2017 ma la società giallorossa giudicò il calciatore “bravo ma pigro“, segnandolo come da rivedere.

Il norvegese era stato proposto anche alla Juventus, che non voleva spendere 3,8 milioni per un diciassettenne. Fu proposto anche all’Inter ma Walter Sabatini stava per lasciare il club e non se ne fece nulla.

Fonte: Tuttosport