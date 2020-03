I club chiedono la proroga del mercato fino a ottobre

AS ROMA NEWS – Potrebbe cambiare anche il calciomercato come conseguenza dell’emergenza coronavirus che tiene in sospeso la stagione sportiva 2019/20.

Tra le richieste che la Lega Serie A ha inviato alla Figc, al termine dell’assemblea di ieri, c’è anche quella di chiedere alla Fifa di allungare la prossima sessione di mercato estiva fino al termine di settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre, con una contestuale riduzione della finestra invernale di gennaio.

Una modifica che sarebbe necessaria nel caso in cui ripartisse la stagione con una conclusione a luglio. Sarà affrontato a livello internazionale anche il problema del taglio degli ingaggi dei giocatori: va trovata un’intesa, insieme alle altre Leghe europee, con la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori.

(Tuttosport)