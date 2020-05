I dubbi di Lotito su Juve-Inter: scatta l’indagine sul presidente della Lazio

ALTRE NOTIZIE – “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”. A parlare è Claudio Lotito, presidente della Lazio, in un’intervista del 26 aprile. Quella frase adesso, scrive “Il Tempo” (A. Austini), è diventata oggetto di un indagine da parte della Procura federale.

I sostituti procuratori della Figc hanno infatti aperto un procedimento, convocando il patron biancoceleste per chiarimenti. Cosa intendeva? Che la partita non sia stata regolare? Quello che succederà dopo dipende dalle risposte che Lotito fornirà durante l’audizione.

Qualora il presidente dovesse fornire elementi che mettano in discussione la regolarità di Juventus-Inter dell’8 marzo, allora la Procura dovrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario, gli inquirenti potrebbero valutare il deferimento per dichiarazioni lesive.

Fonte: Il Tempo