I medici sportivi di 17 club di Serie A scrivono alla Figc: “Così non si torna in campo”. La Uefa: “Un mese per farci sapere come concluderete la stagione”

ALTRE NOTIZIE – Fronte compatto da parte dei medici sportivi di ben 17 club di Serie A che hanno scritto direttamente alla Commissione Tecnico-Scientifica della Figc: un documento di venti pagine per chiedere chiarimenti da parte di Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona. Si sono invece astenute Lazio, Juventus e Genoa. Lo riferisce “Repubblica.it”.

“Nel caso in cui un membro del gruppo risultasse positivo non è chiaro se le attività di squadra possono riprendere regolarmente per gli atleti che risultassero negativi agli accertamenti previsti”: questo uno dei dubbi più grandi espressi nella missiva, e mentre chi, come la Samp, si oppone fermamente ad una ripresa degli allenamenti nella data del 4 maggio, altri come la Roma chiedono come si gestisce l’eventuale positività di un calciatore alla vigilia di un match.

C’è poi il problema relativo a tutti i soggetti non tesserati dai club ma comunque esposti al rischio di contagio. Tecnici tv, operatori,vigili del fuoco: tutte categorie esposte al rischio di contagio. Intanto la Uefa, riferisce Sky Sport, ha fissato il 25 maggio come termine ultimo delle federazioni per comunicare il loro piano d’azione per concludere la stagione. Nello specifico, vanno comunicati piano di ripresa, data di ripresa e format con cui riprendere i campionati.