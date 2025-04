I talenti di Ranieri: Soulé più Baldanzi, è attacco fantasia

NOTIZIE AS ROMA – Ci sono quelli come Eldor Shomurodov che sanno dare la scossa e cambiare le partite. Ma anche quelli come Matias Soulé e Tommaso Baldanzi che, palla al piede, seminano il panico tra i difensori avversari nei sedici metri e tirano fuori la giocata della svolta.

Nel momento più difficile, dopo le frenate con Juve e Lazio, la Roma cerca nell’inatteso trio uzbeko-argentino-toscano i gol pesanti per battere stasera il Verona e rilanciarsi nella corsa all’Europa.

Dietro l’uzbeko, nelle intenzioni del tecnico ci vogliono cambi di passo e assist oltre che invenzioni, come quelle del medesimo Soulé nell’ultimo derby con la Lazio: un gol, il suo, che ha rimesso in piedi la partita. Senza contare le motivazioni fortissime di Baldanzi e, peraltro, anche quelle di Niccolò Pisilli che magari a partita in corso potrà dare la spinta necessaria per portare su la Roma nell’area avversaria.

Fonte: Gazzetta dello Sport