I tifosi caricano la Roma fuori Trigoria. Fumogeni e cori: “Odio Manchester” (FOTO – VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – I gruppi della Sud caricano la squadra in vista della partenza per Manchester. Oggi alle 13:30 si daranno appuntamento fuori dai cancelli di Trigoria per sostenere la Roma e accompagnarla verso l’aeroporto tra cori e incitamenti.

Già ieri in città si respirava un’aria carica di tensione. In mattinata fuori dal Fulvio Bernardini erano comparsi dei manifesti con la foto di Solskjaer e la scritta: “Fate in modo che si ricordi di noi”. In serata poi è apparso uno striscione: “Osa, lotta e vinci… Avanti As Roma!”.

Già ieri l’allenatore dello United aveva cambiato di molto il tono delle sue dichiarazioni, e della Roma ha detto: “E’ una squadra esperta, è un club con grande tradizione e storia, ma già in precedenza abbiamo fatto bene contro le squadre italiana”.

Il Manchester United parte nettamente favorito, e la Roma lo sa. Ma la carica dei tifosi giallorossi proverà a spingere la squadra oltre l’ostacolo, per provare a fare la storia contro i rivali inglesi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – I tifosi sono arrivati fuori dai cancelli di Trigoria, e tra cori (“Odio Manchester” il più gettonato) e fumogeni stanno caricando i ragazzi, ancora all’interno del centro sportivo. Qui sotto i video.

🟡🔴 I tifosi della Curva Sud si sono radunati davanti al centro sportivo della Roma per caricare la squadra in partenza per Manchester! @OfficialASRoma @ManUtd #ManUnitedRoma pic.twitter.com/t4nfHUvEcG — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) April 28, 2021

I tifosi della Curva Sud a #Trigoria per incitare la #Roma in vista della partenza per Manchester pic.twitter.com/QDPDwbxHcS — Il Romanista (@ilRomanistaweb) April 28, 2021

Giallorossi.net – G. Pinoli