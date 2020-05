Idea Tomiyasu e Smalling si allontana

ULTIME NEWS AS ROMA – In un mercato che muoverà tanti scambi, soprattutto tra club italiani, appare piuttosto difficile che la Roma riesca a trattenere Smalling. Il Manchester United chiede una ventina di milioni per l’acquisto del giocatore, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza).

Tra l’altro Smalling vorrebbe un ingaggio da circa 3 milioni, considerato troppo elevato a Trigoria, visto l’attuale momento storico. E l’idea di prolungare il prestito per un altro anno appare di difficile attuazione.

In entrata, invece, sembrerebbe esserci un forte interesse per Tomiyasu, terzino giapponese del Bologna. L’operazione potrebbe concludersi con il pagamento di 1,5 milioni di euro, più i cartellini di Juan Jesus e Riccardi, anche se Sabatini, ds del Bologna, valuta il giocatore una decina di milioni e non sembrerebbe propenso ad accettare scambi con altri calciatori.

Fonte: La Repubblica