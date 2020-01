Idee più chiare dopo questi 90’

NOTIZIE AS ROMA – Alle 20 di questa sera avremo le idee più chiare sulla stagione della Roma. Dobbiamo dire della Roma di Fonseca, perché ormai sul palcoscenico è rimasto solo l’allenatore, Pallotta è a casa da tempo, il resto del management è fermo,in attesa di un lungo passaggio di proprietà.

Le condizioni peggiori per affrontare il derby con la Lazio ci sono quasi tutte,perfino le difficoltà di un mercato di gennaio confuso e di rincorsa alle ultime ore. L’unica notizia “discreta” è che la Lazio, oggi, parte davvero favorita, per un evidente superiorità di squadra, per gioco e carattere.

Ma ogni tifoso giallorosso esperto sa che la Roma, in queste situazioni, ha giocato sempre le sue carte migliori nei derby. C’erano l’orgoglio e gli uomini giusti per farlo, però, oggi non sappiamo se Parma e Genova valgono più delle gare con Toro e Juve.

Ce lo dirà il campo oggi e ci dirà – ma solo per chi vuole vedere e capire – quanto vale davvero l’allenatore giallorosso. Per chi ha già capito tutto, Fonseca è un fenomeno, però le prestazioni non corrispondono esattamente al giudizio e non giustificano la stucchevole ripetizione di una squadra alta all’attacco, castigata dall’uno contro uno in difesa.

Vedremo, perché la Lazio è il migliore test possibile.Naturalmente, pronti ad esultare, perché il derby è il derby.

(Il Messaggero, P. Liguori)