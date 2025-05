Il Como non libera Fabregas. La Roma insiste ma ora prepara il piano B

C’è un nome che continua a campeggiare in cima alla lista della Roma per la panchina del dopo Ranieri: Cesc Fabregas. È lui il prescelto, l’uomo individuato dai Friedkin per avviare un nuovo ciclo tecnico. Il pressing giallorosso sul Como è costante, ma per ora la risposta da parte del club lombardo è netta: nessuna apertura. Fabregas non si tocca.

Il presidente Mirwan Suwarso ha rilanciato con forza, promettendo al tecnico spagnolo un adeguamento contrattuale pari all’offerta romanista: 5 milioni di euro a stagione, più bonus. Un segnale forte, con cui il Como intende blindare l’allenatore che ha riportato il club in Serie A dopo oltre due decenni. Il contratto attuale di Fabregas scade nel 2028, e a oggi la dirigenza lariana continua a considerarlo incedibile.

Ma da Ibiza, dove si trova in vacanza, l’ex centrocampista del Barcellona non ha chiuso le porte: ha dato disponibilità a valutare la proposta romanista, dopo qualche iniziale perplessità. Resta però da superare il doppio scoglio rappresentato dal Como — che non vuole liberarlo — e dalla concorrenza: Fabregas è finito nel mirino anche di Milan e Inter, che potrebbero inserirsi qualora Simone Inzaghi accettasse le sirene arabe.

Nel frattempo, la Roma è chiamata a non farsi trovare impreparata. Ecco perché prende sempre più forma un piano B. Il nome più concreto è quello di Gian Piero Gasperini, ancora indeciso se proseguire o meno la sua lunga avventura a Bergamo. Sullo sfondo, restano in attesa anche Maurizio Sarri e Roberto Mancini, liberi e pronti a rientrare in gioco.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Leggo