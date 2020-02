Il Gent spavaldo: vi sorprenderemo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il match di Europa League all’Olimpico contro il Gent può rappresentare per la Roma una nota lieta di un inizio 2020 da dimenticare.

La squadra belga si trova al secondo posto in classifica a quota 52 (capolista il Club Brugge a 61), l’ultima sconfitta risale al 15 dicembre in casa dell’Oostende (2-1), mentre venerdì scorso i bufali hanno incassato tre punti in trasferta contro l’Eupen (3-2).

La formazione allenata da Thorup sta inanellando risultati positivi nonostante l’infortunio di Yaremchuk nazionale ucraino. Il miglior marcatore della squadra è Jonathan David attaccante canadese con 15 gol all’attivo e 8 assist: “Crediamo nelle nostre qualità e vogliamo sorprendere la Roma all’Olimpico,ma li aspetteremo alla Ghelamco Arena dove siamo ancora imbattuti“.

