Il Governo spinge Friedkin alla Roma

AS ROMA NEWS – Il documento che la Serie A consegnerà alla Federcalcio oltre alla stima dei danni conterrà una serie di misure che verranno proposte al governo per aiutare il calcio italiano.

Un piano diviso in 6 punti che avranno per oggetto: 1- Nuove regole per facilitare la costruzione delle infrastrutture. 2- La salvaguardia della legge Melandri. 3- Norme per alleggerire costi dell’inattività. 4- Deroghe temporanee sui contributi.

5- Nuove fonti d’investimento e recupero di finanziamenti da agenzie di scommesse. 6- Defiscalizzazione per favorire l’ingresso di investitori esteri. Quest’ultima è quasi una norma salva Friedkin, il texano pronto a rilevare la Roma.

(La Repubblica, M. Pinci)