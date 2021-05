Il mercato muove i primi colpi: Aguero firma per il Barcellona. Kane al Manchester City per 140 milioni

ALTRE NOTIZIE – Sembrano aver già trovato una nuova sistemazione due attaccanti top del calcio europeo che erano finiti nei sogni dei tifosi romanisti, ma non solo.

Parliamo di Sergio Aguero e Harry Kane, due bomber che sembrano aver già trovato una nuova casa. Il Kun infatti pare abbia già firmato con il Barcellona, scrive Calciomercato.it. Queste le cifre dell’affare: contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione.

Anche Harry Kane cambierà casacca: a fine stagione lascerà il Tottenham, ma non farà troppa strada per raggiungere la sua nuova sistemazione. Ad attenderlo c’è infatti il Manchester City di Guardiola, che per assicurarselo sta per spendere la modica cifra di 140 milioni di euro.

Fonti: Calciomercato.it / The Times