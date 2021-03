Il Napoli fa sul serio con Fonseca: pista concreta nel caso di addio alla Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non solo il Benfica. Anche il Napoli sembra fare sul serio per Paulo Fonseca, allenatore della Roma che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e che potrebbe lasciare Trigoria qualora non scattasse il rinnovo di contratto automatico con la qualificazione alla prossima Champions League.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri), l’allenatore giallorosso sta valutando il suo futuro esattamente come lo sta facendo la dirigenza giallorossa. Fonseca ha diversi estimatori, e qualora i Friedkin dovessero pensare di cambiare guida tecnica, il portoghese non avrebbe problemi a trovarsi un altra squadra.

Oltre alle avance concrete del Benfica e ai sondaggi del Real Madrid, nelle scorse settimane si è fatto avanti il Napoli che sta pensando seriamente di chiudere l’esperienza Gattuso per cominciarne una nuova con l’allenatore portoghese, che piace a De Laurentiis per l’impronta di gioco che Fonseca ha saputo dare alla Roma. L’allenatore comunque sarebbe felicissimo di continuare con i giallorossi.

Fonte: Il Romanista