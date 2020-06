Il primo colpo del mercato lo batte l’Inter: è fatta per Hakimi, operazione da 40 milioni

ALTRE NOTIZIE – Il calciomercato italiano batte il primo grande colpo. E a metterlo a segno è l’Inter di Suning, che sta chiudendo in questi minuti l’acquisto di Achraf Hakimi, 21 anni, terzino destro marocchino del Real Madrid.

A rivelarlo è Sky Sport che racconta come questo colpaccio costerà ai nerazzurri circa 40 milioni di euro. Una cifra non indifferente che sembra non risentire dell’effetto Coronavirus.

Hakimi ha giocato questi ultimi due anni al Borussia Dortmund con la formula del prestito, e in questa stagione ha collezionato 32 presenze, 5 gol e ben 10 assist. Per Antonio Conte è un’ottima notizia e l’esterno giocherà nel ruolo che predilige, e cioè da esterno nel centrocampo a cinque con spiccati compiti offensivi.