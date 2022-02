Il Sassuolo perde Scamacca e Raspadori per la gara con la Roma. Vincono Samp e Napoli

AS ROMA NEWS – Domenica amara per il Sassuolo che perde male contro la Sampdoria e vedrà squalificati i suoi due centravanti, Scamacca e Raspadori, per la prossima gara di campionato contro la Roma.

La Samp cala il poker trascinata dal nuovo acquisto Sensi. In gol ci vanno, oltre all’ex Inter, anche Caputo, Conti e Candreva.

Vince anche il Napoli che passa a Venezia col punteggio di due a zero: decidono Osimhen e Petagna.

Pareggio a reti bianche tra Bologna e Empoli, che si dividono la posta senza farsi male.