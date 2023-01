Il Sassuolo punta Bove: possibile acquisto last minute, le ultime

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il Sassuolo non molla Edoardo Bove, centrocampista della Roma che con Mourinho ha compiuto il salto dalla Primavera alla prima squadra.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, il club neroverde sta pensando a un affare last minute con la Roma per portare Bove in Emilia.

Situazione dunque da monitorare: per ora non sono stati specificati i dettagli del possibile affare, ma Bove resta nel mirino del Sassuolo. Che pensa a un affondo nelle prossime ore.

Fonte: Gianlucadimarzio.com