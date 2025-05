IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Si avvicina l’arrivo di Gasperini: è la scelta giusta per la Roma?

La Roma si avvicina sempre più a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è il grande favorito per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Le conferme arrivano da più parti, e l’intesa sembra ormai a un passo.

Gasperini ha lasciato un’impronta profonda a Bergamo: gioco aggressivo, valorizzazione dei giovani, qualificazioni europee e una finale di Europa League conquistata con merito. Alla Roma porterebbe la sua filosofia di calcio verticale, intensità e moduli fluidi, ma anche un carattere forte, non semplice da gestire specie in piazze esigenti come quella capitolina.

È proprio questo il punto del nostro sondaggio a cui vi chiediamo di partecipare: secondo voi Gasperini è davvero la scelta giusta per la Roma?

Fatecelo sapere nei commenti: entusiasmo, dubbi, aspettative e speranze. La Roma del futuro sta per prendere forma, forse con Gasp in panchina. A voi la parola.