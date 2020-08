Il tormento di Dzeko: non sa ancora se lasciare la Roma. Oggi l’incontro con Fienga

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko deve decidere il suo futuro. Deve scegliere se lasciare la Roma dopo cinque anni pieni di gol e bei ricordi, ma anche nessun trofeo. Il bosniaco, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora) è tormentato nella sua scelta.

Il pressing di Pirlo e l’idea di giocare nella Juve di Ronaldo lo tenta, ma lasciare la Capitale non è facile. La famiglia non vuole andare via da Roma, soprattutto la moglie Amra che fra l’altro è in dolce attesa. Tutto resta appeso dunque alla volontà di Dzeko, che nella giornata di oggi dovrebbe incontrare finalmente Guido Fienga per fare chiarezza sul suo futuro.

La Roma nel frattempo si è cautelata con Milik, raggiungendo l’intesa col Napoli: trattativa andata in porto grazie all’accordo tra il Ceo giallorosso e De Laurentiis, con i partenopei che partivano da una valutazione di 40 milioni per l’attaccante ma che in cambio riceveranno invece i cartellini di Cengiz Under e Alessio Riccardi.

Resta però ancora da capire le intenzioni del centravanti polacco: sia per Il Messaggero (S. Carina) che per La Stampa (M. De Santis) oggi in edicola, manca ancora il via libera dell’attaccante al trasferimento alla Roma. Per vedere davvero Milik in giallorosso e Dzeko in bianconero manca ancora il sì definitivo dei due centravanti, ancora dubbiosi sul proprio futuro.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Stampa