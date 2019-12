Il Valencia ci prova: offerta per Florenzi. Apertura Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sul mercato qualcosa potrebbe muoversi, soprattutto sul fronte difesa. Ieri, infatti, sarebbe stata recapitata alla dirigenza giallorossa un’offerta, tramite l’intermediario Gianluca Fiorini, del Valencia per Alessandro Florenzi.

La proposta prevederebbe, per avere il capitano giallorosso a gennaio, un prestito oneroso di circa 500mila euro con diritto di riscatto per 13 milioni che con i bonus potrebbe salire a 16. Il diritto si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni: se il club spagnolo approdasse in questa stagione in semifinale di Champions League oppure si qualificasse alla competizione il prossimo anno.

Ma l’ipotesi sembra essere sfumata nel corso della giornata: le casse degli spagnoli non sembrano floride, in più la situazione intorno a Florenzi pare stia cambiando. Una decina di giorni fa, infatti, c’è stato un chiarimento tra Fonseca e il capitano romanista. Tra Natale e Capodanno si farà comunque un punto della situazione tra la dirigenza e l’agente del 24, Alessandro Lucci: al momento la sensazione è che si decida di proseguire l’avventura insieme fino a giugno.

Fronte Smalling: il difensore sembra essere sempre più convinto che la permanenza a Roma possa essere la soluzione migliore per il suo futuro. La Roma è pronta ad offrire 15 milioni al Manchester United.

Infine, c’è da registrare un nuovo interessamento per Kolasinac dell’Arsenal, che piace anche al Napoli. Facundo Medina, difensore argentino, resta sempre nel mirino dei giallorossi, mentre per Kolarov il rinnovo di contratto per un anno più opzione per un altro, oltre ad un possibile futuro dirigenziale, è sempre più vicino. Attenzione poi alle uscite: partenze importanti come quelle di Jesus, Perotti, Pastore o Kalinic permetterebbero di andare a caccia del vice Dzeko.

