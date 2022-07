Impallomeni: “Zaniolo farebbe bene a restare alla Roma. Se si sente più forte di quello che è, commette un errore di valutazione”

NOTIZIE AS ROMA – Stefano Impallomeni, ex giocatore giallorosso, giornalista e conduttore televisivo ai tempi di Roma TV, ha parlato ai microfoni di Maracanà riguardo alla situazione di Zaniolo. Ecco il suo pensiero:

“La Juventus ha davvero manifestato un interesse chiaro? La Roma è disposta a rinunciare a cuor leggero a un giocatore così? Ci sono troppi dettagli che non sappiamo, oggi ha fatto anche un post particolare il giocatore. E’ in mezzo al guado ora.

Per me farebbe bene a restare alla Roma per un suo percorso. Capisco che vorrebbe più soldi, ma c’è tempo per discuterlo e se va bene è padrone del suo destino. Tutta questa fretta non la vedo ora. Alla Roma è molto più probabile che giochi molte più partite da titolare rispetto alla Juve”.

“Quando Zaniolo arrivò alla Roma dissi che era lui il grande acquisto. C’è uno Zaniolo prima e dopo gli infortuni. E’ un talento eccezionale, un giocatore unico nelle caratteristiche. Dopo un anno così post infortuni ha fatto belle e brutte partite. Io oggi lavorerei a testa bassa e dimostrerei sul campo chi è il vero Zaniolo. Si deve ancora definire. Se vuole andare alla Juventus e si sente più forte di quello che è, commette un errore di valutazione“.

Fonte: Tmw Radio