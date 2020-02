In Belgio il rebus è a trequarti: più Micki di Perez

NOTIZIE ROMA CALCIO – Le sensazioni di Pellegrini erano giuste:dopo gli esami effettuati a Villa Stuart, è costretto a fermarsi per una lesione (lieve) di primo grado al flessore sinistro.

Lorenzo rimarrà ai box con Gent e Cagliari. Fonseca (ormai vicino a quota 40 infortuni: ora è a 39 di cui 23 muscolari) si ritrova nuovamente a dover mischiare le carte in attacco. Il portoghese sarà costretto a chiedere a Mkhitaryan lavoro extra.

È l’armeno, infatti il designato a giocare trequartista in queste due partite nelle quali Pellegrini dovrà rimanere fermo. L’alternativa a partita in corso potrebbe essere Perez, provato in allenamento più centrale la scorsa settimana, proprio alla vigilia del match d’andata con il Gent.

(Il Messaggero, S. Carina)