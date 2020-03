In forma a casa con mogli e figli. Così ora si allenano i giallorossi

NOTIZIE ROMA CALCIO – I giocatori della Roma si sono organizzati in fretta per non perdere la forma fisica. Palestre casalinghe improvvisate o già ben attrezzate, terrazze e giardini trasformati in mini-centri di allenamento.

La reclusione forzata nelle proprie abitazioni è ben presto diventata una specie di ritiro, Instagram è diventato il social preferito per condividere con i tifosi le nuove abitudini di ognuno. Fonseca si è fatto fotografare terrazzino di casa sua, intento a sorseggiare una tazza di tè.

I giocatori condividono una nuova chat via Whatsapp all’interno della quale si scambiano informazioni su esercizi da fare e alimentazione da seguire. Dzeko si allena tutti i giorni insieme alla moglie Amra, Juan Jesus pubblica video in cui lavora divertendosi col figlio di due anni. Spinazzola si è divertito a palleggiare in salone insieme alla moglie. I due sono arrivati a dieci scambi e hanno lanciato la sfida virtuale a Lorenzo Pellegrini e alla moglie Veronica.

(La Repubblica)