Inchiesta shock, Rocchi indagato per “concorso in frode sportiva”: pressioni sul VAR

Un’indagine destinata a far rumore scuote il calcio italiano. Secondo quanto riportato dall’AGI e approfondito da Corriere.it, il designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”.
L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, riguarda il campionato 2024-25 e si muove su un perimetro ampio, che coinvolge arbitri, FIGC, club e giustizia sportiva. L’ipotesi di reato è la stessa che fu al centro di “Calciopoli”, anche se sarà solo l’esito delle indagini a chiarire eventuali responsabilità.
Tra gli episodi sotto la lente degli inquirenti spicca quanto accaduto il primo marzo 2025 durante Udinese-Parma. Nella sala VAR di Lissone si stava valutando un possibile fallo di mano: inizialmente Daniele Paterna sembrava orientato a non concedere il rigore, salvo poi cambiare improvvisamente decisione e consigliare all’arbitro in campo una on-field review. Secondo l’ipotesi investigativa, quel cambio sarebbe arrivato dopo un intervento esterno attribuito a Rocchi, che avrebbe richiamato l’attenzione bussando sul vetro della sala VAR.
Non è l’unico caso analizzato. Tra le partite finite nel mirino c’è anche Inter-Verona dell’8 gennaio 2024, con particolare riferimento all’azione che ha portato al gol decisivo di Frattesi, preceduto da un contatto tra Bastoni e Duda. In quell’occasione, secondo gli inquirenti, sarebbe mancata la chiamata per una revisione al monitor nonostante un possibile fallo lontano dall’azione principale.
Le indagini stanno passando al vaglio diverse gare della scorsa stagione, mentre emergono anche sviluppi sul fronte testimonianze. Lo stesso Paterna, inizialmente ascoltato come testimone, avrebbe visto cambiare la propria posizione in quella di indagato per falsa testimonianza nel corso dell’interrogatorio.
Il caso ha avuto ripercussioni anche sul piano istituzionale. Dopo le prime segnalazioni, sono stati introdotti nuovi protocolli per regolamentare la presenza a Lissone, con l’obbligo di relazioni dettagliate per chi accede alla sala VAR e controlli più stringenti da parte della Procura federale. Da quel momento, secondo quanto ricostruito, nessun componente del team del designatore avrebbe più frequentato la struttura.
Le indagini sono in fase avanzata e potrebbero chiudersi a breve. Resta ora da capire se i comportamenti contestati si tradurranno in responsabilità penali, illeciti sportivi o se verranno esclusi. Ma il quadro emerso finora riapre interrogativi pesanti sulla gestione del sistema VAR e sulle dinamiche interne al mondo arbitrale.
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Fonti: AGI / Corriere.it
Ecco la prima formichina….
che strano
Strano….chissà se si dimetterà!
Eh…strano…
Dei veri geni hanno scoperto l’acqua calda
come volevasi dimostrare.
nulla di nuovo sul fronte occidentale.
dopo la quiete, la tempesta.
ti be continued…
mandateli in prigione e lanciare la chiave nel deserto.
Noooo ma dai!!!! Incredibile!!!! Da nn credere!!!! È impossibile!!!!
to be continued.*
Il più pulito ha la rogna
ma é palese … il var interviene a propria discrezione, a proprio piacimento in base alla partita….. non esiste uniformità.
ma pensa un po’
se ne sono accorti un po tardi. il male del calcio fatto persona. doveva essere indagato dai tempi di rubentus Roma.
due rigori con falli fuori area, e terzo gol
in fuorigioco. speriamo che comincino a
fare piazza pulita. se vanno a scavare, sai
quanta melma viene fuori. ma ho paura che tutto finisca come al solito a tarallucci e vino.
sfr. ❤️🧡💛
Ma che sorpresa! 😭
Forse si rendono conto di cosa cambiare se vogliono riportare il calcio italiano al suo livello storico…
Come volevasi dimostrare……ancora ci meravigliamo?
Strano… sembrava tutto così limpido e regolare…
Poi ci si meraviglia del (sotto)livello del nostro campionato, delle batoste che prendiamo nelle coppe o con la nazionale. Nessuno verrebbe a investire soldi in un campionato farsato e falsato, tanto quanto nessuno lo guarderebbe. In poco meno di vent’anni da migliore serie del mondo a lega di terza fascia. Bravi tutti.
hanno scoperto l’ acqua calda!!
Ma guarda un po’.
Sono sconvolto dalla sorpresa…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.