Infortunio Vina, giocatore rientrato in Uruguay. Esami nelle prossime ore, filtra ottimismo: le ultime (FOTO)

AS ROMA NEWS – Problema muscolare per Matias Vina, impegnato nella notte con la nazionale uruguaiana.

Il terzino giallorosso, sempre titolare con Mourinho da quando è arrivato a Roma per sostituire l’infortunato Spinazzola, è dovuto uscire al 71′ di gioco nel match contro il Perù.

Come è possibile vedere dalle foto, il calciatore ha abbandonato il campo toccandosi vistosamente la coscia.

Matias Vina stanotte, uscito al 71’ per una lesione alla coscia destra nel match contro il Perù. pic.twitter.com/1tRZHVmIZ0 — Riccardo Cotumaccio (@_Cotu) September 3, 2021

Il giocatore effettuerà adesso i controlli per capire l’entità del suo infortunio muscolare: la speranza della Roma è che non sia nulla di serio. Ma contro il Sassuolo è molto probabile che tocchi a Calafiori.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Matias Vina effettuerà i controlli alla coscia destra nelle prossime 48 ore. Il terzino ha fatto rientro in Uruguay dopo la trasferta peruviana, e lo staff medico della Roma è in contatto costante con quello della nazionale sudamericana. L’infortunio non sembra destare particolari preoccupazioni, ma bisognerà comunque attendere gli esami per conoscere l’entità del problema muscolare.

Redazione Giallorossi.net