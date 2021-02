Inter in difficoltà: servono 200 milioni per salvarla

ALTRE NOTIZIE – “Duecento milioni per salvare l’Inter”. E’ il titolone sparato oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport che riprende una notizia del Financial Times e che spaventa i tifosi nerazzurri.

La somma indicata dal quotidiano, 200 milioni di dollari, sarebbero i soldi che servono all’Inter per rispettare le scadenze legate al pagamento degli stipendi, degli interessi dei bond e degli impegni presi con altri club in fase di calcio mercato. Una montagna di soldi in tempi normali, figuratevi adesso che il Covid ha azzerato gli introiti da botteghino.

La società nerazzurra sta affrontando una crisi finanziaria. Suning sembra intenzionato a disimpegnarsi in tempo brevi, e ha aperto una trattativa con BC Partners. Il fondo inglese ha presentato la sua offerta vincolante per acquistare la maggioranza dell’Inter. Ma sembra esserci stata una frenata dai proprietari del club nerazzurro: potrebbe essere una mossa tattica per far lievitare il prezzo, ma dietro al no potrebbe esserci anche qualche altro fondo interessato all’affare.

Stando a quanto rivela invece oggi Tuttosport, il fondo BC Partners avrebbe offerto 800 milioni a Suning più 200 per le spese immediate. I cinesi però vorrebbero avere addirittura un miliardo cash per cedere l’Inter al fondo inglese. La trattativa resta aperta.

