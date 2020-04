«Io, Cappioli, l’ultrà di Bali. Voglio alzarmi ancora alle 4 per vedere le partite»

AS ROMA NEWS – Massimiliano Cappioli, ex centrocampista che ha vestito la maglia della Roma dal 1993 al 1996, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera (G. Piacentini) in cui ha parlato della sua voglia di rivedere i giallorossi scendere in campo e, soprattutto, della sua idea in merito alla ripresa del campionato. Queste le sue parole.

Qual è la situazione in Indonesia?

«Il virus è arrivato anche qui a Bali, ma come numeri siamo bassi, ci sono pochi contagiati: non è una situazione critica, per il momento, ma le chiusure proseguiranno almeno fino al 30 maggio. È chiuso anche l’aeroporto e questo per me è un problema, perché sarei dovuto venire in Italia: hanno cancellato i voli. Ci riproverò a giugno e poi starò in quarantena come è giusto che sia».

Si sta discutendo molto sulla possibilità di una ripresa del campionato. Lei che ne pensa?

«Se si ferma il calcio è un bel problema per tutti perché, tra sponsor e pubblicità, muove un bel po’ di soldi. C’è un interesse a farlo riprendere, però l’importante è che non si metta a rischio la salute della gente».

Che Roma si aspetta alla ripresa?

«Una squadra in lotta con l’Atalanta per conquistare un posto in Champions League. Non sarà facile, anche se tutti i valori di prima della pausa verranno azzerati: riprendere a giocare sarà dura per tutti. Dopo questa lunga inattività bisognerà fare di nuovo la preparazione».

Quale può essere l’arma vincente della Roma?

«Fonseca mi piace moltissimo. Sa quello che vuole, pratica un gioco offensivo e spettacolare. E poi tutti i giocatori ne parlano bene e questa è la garanzia maggiore per tutti».

Fonte: Corriere della Sera