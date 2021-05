Italia, Mancini: “Aspetterò Zaniolo fino all’ultimo”

AS ROMA NOTIZIE – Non sembrano essere ancora definitivamente chiusi i giochi per Nicolò Zaniolo in chiave Europeo.

In un’intervista a GQ, il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato del calciatore giallorosso, fermo per infortunio dallo scorso 7 settembre, quando proprio con la maglia azzurra nel corso del match vinto per 1-0 in Olanda si ruppe per la seconda volta il legamento crociato.

«Aspetterò Zaniolo fino all’ultimo. Lui fa la differenza, ma a patto di essere al top della forma», le parole di Mancini che lasciano ancora aperte le speranze del calciatore.

Fonte: GQ