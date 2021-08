ITALIANO: “Soddisfatto fino al 2 a 1. Un peccato perdere una partita giocata con questa mentalità. La Roma è fortissima”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni di DAZN:

È soddisfatto comunque?

Fino al 2-1 della Roma ero soddisfatto. Abbiamo tenuto il campo in modo esemplare e facevamo la gara. Poi abbiamo fatto cacciare il loro giocatore, potevamo prevalere e invece abbiamo un po’mollato. È un peccato perdere una partita giocata con questa mentalità. Però è l’inizio, avevo detto ai ragazzi che era importante venir fuori a testa alta. Contano i punti però e dobbiamo stare più attenti.

Avete pagato l’inferiorità al livello fisico dopo il 2-1?

Forse il 2-1 ti taglia un po’ le gambe. Eravamo costantemente nella loro metà campo, pensi di avere la partita in pugno. Quel poco che abbiamo concesso la Roma è stata brava a concretizzarlo. Ma stiamo parlando di una squadra fortissima. Dovevamo avere più attenzione e potevamo fare di più dietro, ma anche davanti potevamo essere più concreti. Un peccato perchè i ragazzi, soprattutto in dieci, mi hanno fatto vedere lo spirito giusto.

Partita preparata sugli esterni, poi il cambio per l’espulsione. E Gonzalez ha messo in difficoltà la Roma…

L’avevamo preparata sull’ampiezza. Mi è dispiaciuto tantissimo dover fare a meno di Callejon perchè prima della sostituzione arrivavamo spesso da quella parte. Bravi anche Dusan e Nicolas a sacrificarsi perchè in inferiorità hanno aiutato tantissimo e ci hanno permesso di non soffrire. Poi ricevere i complimenti dopo una sconfitta per 3-1 significa tanto. Li girerò ai ragazzi. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento.

Vlahovic rimarrà, come confermato da Barone…

Credo che non ci sia mai stato un problema Vlahovic. Lui ora deve solo pensare a far gol. Oggi poteva metterla dentro in 2-3 occasioni. Conosciamo il suo valore, lui sa che è stimatissimo. Un Dusan motivato e concentrato è un’arma in più per noi.

Voleva furore e qualità. Può descriversi così Gonzalez?

Avete visto come è uscito. Stanchissimo, coi crampi. Dà l’anima. Ha una cattiveria agonistica invidiabile e un sinistro educatissimo. Può farci togliere soddisfazioni. Si applica, si concentra e si allena forte. Sa creare situazioni e arrivare sotto porta. Ha fatto una grande gara.

Gonzalez può solo partire da sinistra o anche da destra?

Preferisce giocare col piede invertito e in questo momento si sente più a suo agio così. Ma sono convinto che darà disponibilità anche in altri ruoli. Essendo così giovane non può limitarsi a dire ‘gioco solo lì’. Con quelle qualità può giocare ovunque.