Joya a metà: i tormenti di Dybala e i dubbi della Roma

AS ROMA NEWS – Il passo indietro di Paulo Dybala nella rifinitura di Monza-Roma ha riacceso le polemiche sulle condizioni fisiche di un calciatore tecnicamente superiore agli altri, ma maledettamente fragile muscolarmente.

I suoi continui guai fisici hanno creato anche un problema nella testa del ragazzo, che ormai vive nell’incubo di farsi male e non appena avverte un piccolo risentimento alza subito bandiera bianca. Più o meno quello successo in coppa contro l’Atheltic Bilbao: la Joya scende in campo dall’inizio, poco prima dell’intervallo avverte qualche fastidio al flessore (solo un indurimento) e chiede di restare fuori precauzionalmente.

Nessuna lesione muscolare evidenziata dagli esami di controllo, ma tanto basta a fargli saltare la partita successiva contro il Venezia, per poi fare ritorno contro l’Elfsborg la settimana successiva, dove giocherà i minuti finali del match. Dybala sembra destinato a tornare titolare contro il Monza, ma nella rifinitura avviene il nuovo stop.

L’argentino deve rinunciare anche alla chiamata della sua nazionale, e resterà a Trigoria per gestire al meglio questo nuovo problemino muscolare. Due settimane dovrebbero essere sufficienti per recuperare in vista di Roma-Inter, big match dell’ottava giornata che segnerà la ripresa del campionato giallorosso.

Il programma prevederà un rientro graduale e parziale in gruppo per la Joya, concentrato nella prossima settimana, quando i 15 romanisti chiamati dalle rispettive nazionali saranno tornati nella Capitale e comincerà il vero lavoro verso la sfida contro i nerazzurri in programma all’Olimpico domenica 20 ottobre

Intanto però dentro la Roma il tema Dybala è tornato prepotentemente d’attualità: il giocatore resta il più forte in rosa, è amato del pubblico, ma non riesce a dare continuità alle sue prestazioni. Quest’anno per lui appena un gol (su rigore) e una serie di assenze più o meno forzate che hanno inciso sui risultati deludenti della squadra. Dybala è davvero un lusso che la Roma non può permettersi? E quand’è che la squadra riuscirà a non essere totalmente dipendente dalla sua presenza o meno in campo?

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!