Juric, destino segnato: Friedkin rimanda l’arrivo e studia la svolta in California

AS ROMA NEWS – Fiducia a termine. Per Ivan Juric la partita contro il Torino potrebbe essere l’ultima spiaggia, e anche una vittoria rischia di non bastare a salvare la sua panchina.

Perchè i segnali dello scollamento tra squadra e tecnico sembrano troppo profondi per non intervenire e sperare in un improvviso cambiamento di rotta. E così i Friedkin si sono presi qualche altro giorno per decidere. Chi ieri si aspettava un viaggio in direzione della Capitale è rimasto deluso: i texani hanno mosso il loro jet personale, ma per spostarsi da New York in California, sede della Retexo di Charles Gould, l’uomo degli algoritmi. Colui che in passato aveva segnalato i nomi di Tiago Pinto e Ghisolfi.

I presidenti starebbero riflettendo sul nuovo corso da intraprendere, che potrebbe anche non prevedere il ritorno in panchina di Daniele De Rossi. I nomi in ballo sono tanti: da Allegri a Mancini, da Terzic a Sarri, non è da escludere che alla fine la ricerca dei Friedkin, supportati da Gould, non possa portare alla scelta di un mister X, di un nome a sorpresa che nessuno si aspetta.

Intanto dall’entourage di Juric filtra pessimismo: l’aria che si respira intorno al tecnico è quella di grande precarietà. Per il croato salvare la panchina sarà un compito molto complesso. E forse nemmeno una vittoria domani sera potrebbe bastare.

