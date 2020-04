Juventus, De Ligt lascia Torino e torna in Olanda

ALTRE NOTIZIE – Continua ad allungarsi la lista dei giocatori della Juventus che sono usciti dalla quarantena e hanno fatto ritorno nei loro paesi di origine. L’ultimo in ordine di tempo è stato Matthijs De Ligt che è stato immortalato su Instagram dalla fidanzata su un Jet privato e poi durante un allenamento in Olanda.

Dopo il rientro di Pjanic, tornato spontaneamente in Italia dal Lussemburgo, con De Ligt in Olanda torna così a nove il numero dei bianconeri volati all’estero per fronteggiare l’emergenza coronavirus vicino alla famiglia. Il centrale ex Ajax si aggiunge a Higuain, Ronaldo, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny e Rabiot.

Un numero piuttosto elevato, che fa pensare a una ripartenza ancora lontana della Serie A. Al momento, del resto, la Juve non ha ancora fissato una data per il rientro dei tesserati e non sembra nemmeno avere molta fretta di farlo. Per ora, infatti, il governo non ha ancora autorizzato il via libera agli allenamenti per i calciatori e non è chiaro quando e se si potrà tornare in campo.

Fonte: Sportmediaset.it