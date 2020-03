Kalinic, il risveglio: due gol per il riscatto. E a fine gara litiga con Pisacane

NEWS AS ROMA ULTIME – Una doppietta per rinascere. Probabilmente gli serviva solo una rete per sbloccarsi, e Nikola Kalinic ce ne ha messo di tempo prima di ritrovare gol e fiducia.

Arrivato la scorsa estate ha dovuto aspettare marzo prima di mettere a segno la sua prima marcatura con la maglia della Roma, ma la prova dell’attaccante croato di ieri sera è stata sontuosa.

Kalinic, scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha dimostrato di essere vivo. Con tanti saluti a chi pensava che avesse già tirato i remi in barca. Il giocatore ora spera addirittura di poter convincere la Roma a riscattarlo (“Io qui sono felice, ma dovete chiedere al club“).

E a dimostrazione che il croato sia concentrato sui giallorossi c’è anche la lite a fine partita col difensore del Cagliari Pisacane: «sei piccolo», gli ha fatto segno Kalinic, ricordando bene quanto successo all’andata quando l’arbitro decise di annullare la rete dell’attaccante giallorosso per una presunta carica sul centrale dei sardi, che rimase a terra per diversi minuti facendo storcere il naso a più di un romanista.

Fonte: Gazzetta dello Sport