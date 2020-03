Calciomercato Roma: Karsdorp convince il Feyenoord e ora gli olandesi pensano al suo riscatto

ULTIME NEWS AS ROMA – Rick Karsdorp, terzino di proprietà della Roma attualmente in prestito secco al Feyenoord, sta trovando serenità nella sua nuova avventura in Olanda.

Da inizio stagione infatti il giocatore ha totalizzato venticinque presenze stagionali, di cui quindici in campionato, e nelle ultime quattro gare disputate è stato una tra i migliori in campo, anche grazie ai due assist realizzati. Se dovesse continuare così Karsdorp – che nel 2017 era stato pagato dai giallorossi 14 milioni più eventuali cinque di bonus – potrebbe convince lo staff del Feyenoord a riscattarlo (il suo cartellino ad oggi vale 7/8 milioni).

Se gli olandese chiudessero l’operazione alla Roma verrebbe garantita una piccola plusvalenza e l’addio ad un ingaggio superiore ai due milioni. A confermare l’ottimo periodo che Karsdorp sta attraversando ci ha pensato anche Ronald de Boer: “Sta tornando ai suoi livelli, se continua così può essere utile anche per la nazionale. Non si deve fermare”.

(Gazzetta.it)