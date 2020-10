KARSDORP: “Felice di essere rimasto alla Roma, posso tornare a essere il giocatore di prima”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzino giallorosso Rick Karsdorp ha parlato oggi in conferenza stampa subito dopo il suo allenatore Fonseca. Ecco le parole dell’esterno olandese alla vigilia della gara di Europa League contro il Cska Sofia:

Ansa: “In estate sembravi destinato a lasciare la Roma, cosa ti ha spinto a restare? Senti maggiormente la fiducia dell’allenatore rispetto al passato?”

Sono molto felice di essere qui alla Roma e di far parte di questa squadra. Quest’anno sono tornato con la convinzione di poter giocare. Ho avuto un infortunio, adesso sto meglio e sono tornato col gruppo. Sono convinto di poter migliorare e poter fare meglio”.

Gazzetta dello Sport: “E’ più difficile giocare sapendo sempre che c’è una concorrenza a tre per una maglia?”

“Assolutamente no, quando si gioca per una squadra come la Roma è normale che ci siano due-tre giocatori per lo stesso ruolo. E’ positivo per la squadra avere più alternative per lo stesso ruolo”.

Il Messaggero: “In un’intervista rilasciata quando era al Feyenoord ha detto che la sua prima esperienza alla Roma l’ha definita scioccante, che non parlava con nessuno. La situazione è cambiata?”

“Credo che ci sia stato qualche errore di traduzione. Ero tornato al Feyenoord e non ero contento di aver lasciato la Roma. Mi sono limitato a dire che per me, giocatore alla prima esperienza all’estero, non era facile, e che mi sono sentito più a mio agio con i compagni che parlavano la stessa lingua. Oggi mi sento felice di essere qui”.

Corriere dello Sport: “Cosa vi siete detti con Dzeko alla fine di Milan-Roma? Il vostro abbraccio è sembrato un gesto di grande amicizia…”

“Credo semplicemente di essermi scusato con lui per un passaggio errato, non credo ci sia stato altro”.

Il Tempo: “Ci sono diversi giocatori contagiati nelle squadre, siete favorevoli a continuare a giocare?”

“Prima di tutto non sono nella posizione di esprimermi su questo tema, ci sono autorità ed esperti competenti per farlo. Noi facciamo dei test quotidianamente e penso sia la soluzione migliore per tenere sotto controllo questo virus”.

Rete Sport: “Fonseca ti sta dando grande fiducia, in cosa credi di dover migliorare?”

“Credo di dover migliorare tutto. E’ anche vero che non sono lo stesso calciatore di 3-4 anni fa, quando la Roma mi ha acquistato. Ho avuto diversi infortuni, adesso sto bene. Giocando con continuità posso riacquistare fiducia e spero di poter tornare ad essere quel giocatore che ero quando la Roma mi ha acquistato”.

Tele Radio Stereo: “Sei stato molto vicino all’Atalanta e al Genoa, che cosa ti ha spinto ha rifiutare? In Olanda si è scritto che dietro c’è stato un colloquio con i Friedkin, è vero?”

“Rispetto a quanto accaduto in passato non mi va di aggiungere troppo, mi limito a dire che quando hai avuto tanti infortuni pensi se sia il caso di cambiare aria oppure no. Sono felice di essere rimasto alla Roma. Ho parlato con i Friedkin, è stato un bell’incontro e un bel colloquio”.

Centro Suono Sport: “Stai lavorando tanto sulla fase difensiva?”

“Non è soltanto la fase difensiva, devo migliorare sotto tutti i punti di vista. Io sono una persona che non si accontenta mai, voglio sempre fare di più. E’ vero che devo migliorare sulla fase difensiva, anche per questo è importante la continuità e stare lontano dagli infortuni. Spero che questo possa essere il mio anno”.

Roma Radio: “Dal punto di vista tattico ti senti più a tuo agio da esterno davanti a una difesa a 3?”

“Non credo sia una questione di difesa a 3 o a 4, per il terzino o l’esterno è possibile comunque attaccare. E’ vero che forse si attacca di più con la difesa a 3, ma è possibile attaccare con tutti e due i sistemi, dipende da come si interpreta il ruolo”.

