Karsdorp incredulo dopo l’attacco di Mourinho. Nessuna replica del calciatore, chiarimento con Tiago Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Ci ha tradito, ora si cerchi un’altra squadra“. Mourinho perde le staffe al termine di Sassuolo-Roma e attacca Rick Karsdorp (anche se l’allenatore non farà mai il suo nome) per l’atteggiamento “poco professionale” del calciatore.

Ma quella di ieri è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già durante il derby il terzino olandese non aveva ben digerito il cambio, andandosene dritto negli spogliatori prima di tornare in panchina, ufficialmente per mettersi del ghiaccio sul ginocchio operato.

Mou lo aveva giustificato pubblicamente nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di ieri (“E’ tornato in panchina dopo due minuti, voi non sapete perchè“), ma l’atteggiamento del calciatore, specie in occasione del gol del Sassuolo, ha fatto infuriare lo Special One, che a fine gara lo ha invitato a trovarsi un’altra squadra.

Ma qual è stata la reazione di Karsdorp alle parole di Mourinho? Lo racconta l’edizione odierna de Il Tempo, che rivela come il terzino olandese sia rimasto sorpreso, quasi incredulo dalle accuse del tecnico.

Il giocatore, al momento, non ha intenzione di replicare all’affondo di Mou, ma ora è necessario un chiarimento con Tiago Pinto per capire le intenzioni della società, che gli ha rinnovato il contratto fino al 2025. Resta dunque da capire se la frattura tra i due è sanabile, oppure se per Karsdorp l’avventura in giallorosso è davvero finita qui.