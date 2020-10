Karsdorp prova a riprendersi la fascia: l’olandese è il preferito di Fonseca

NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp prova a riprendersi la fascia destra. Una corsia che, nella testa di Fonseca, sarebbe dovuta essere occupata dal connazionale Diego Dalot, ma che è rimasta contesa tra il terzino olandese, Bruno Peres e Santon, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Nessuno dei tre convince Fonseca fino in fondo e nessuno dei tre è il suo esterno ideale. Nella considerazione del tecnico quello che sembra più avanti è Karsdorp che si è fermato subito per un problema muscolare alla prima partita. Dei tre è il giocatore più completo e forte. Bisognerà però capire se questa settimana il terzino sarà in grado di allenarsi senza avere noie.

Altrimenti è pronto Davide Santon che contro Juventus ed Udinese si è fatto apprezzare. E’ un terzino più adatto alla difesa a tre che a quella a quattro. Le sue prestazioni hanno fatto salire il borsino delle sue quotazioni. La terza strada porta a Bruno Peres che si è guadagnato la fiducia di Fonseca rispondendo sul campo. L’allenatore sa che ha una certa affidabilità offensiva che cozza con quella difensiva.

Fonte: Gazzetta dello Sport