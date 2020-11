KLUIVERT: “Alla Roma improvvisamente ho iniziato a giocare pochissimo. Una situazione del genere irrita”

AS ROMA NEWS – L’attaccante giallorosso Justin Kluivert, finito al Lipsia in prestito secco durante lo scorso mercato, ha parlato al quotidiano olandese De Telegraaf non nascondendo il suo malumore per aver giocato poco in giallorosso nel suo ultimo periodo da attaccante del club capitolino:

“Nel periodo precedente al coronavirus è andata molto bene alla Roma, ho giocato davvero tante partite a parte qualche infortunio. Poi improvvisamente ho giocato pochissimo. Ancora non so bene perché sia ​​successo…“, ha dichiarato l’ex giallorosso.

“Perché Fonseca ha smesso di schierarmi? Accade, sono scelte dell’allenatore. Nessun rancore. Se non giochi partita dopo partita, mentre ti alleni molto duramente e bene, allora fa schifo. Vuoi giocare, sei giovane e senti il bisogno di metterti in mostra. Una situazione del genere ti irrita e ti porta a scegliere il meglio per il tuo futuro. E poi ovviamente è arrivato il Lipsia, un club molto interessante per me”.

Fonte: De Teleegraf