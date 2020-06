Kluivert e Under pronti a fare le valigie. La Roma incasserà 70 milioni ma prima chiede i loro gol

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Attaccanti con la valigia in mano. Così le descrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Parliamo di Justin Kluivert e Cengiz Under, i due giovani esterni offensivi che la Roma sarà costretta a cedere durante il prossimo mercato per sistemare il bilancio.

Ora però da loro Fonseca aspetta quei gol che serviranno alla squadra di sognare quel benedetto quarto posto e raggiungere una Champions che permetterebbe a Petrachi di blindare gli altri gioielli, Zaniolo e Pellegrini in primis.

Ma per l’attaccante olandese e quello turco il destino sembra segnato: i due giocatori, scrive il quotidiano, sanno benissimo che nella prossima stagione giocheranno altrove. La Roma conta di incassare 40 milioni dalla cessione di Kluivert, su quale ci sono in già diversi club inglesi e spagnoli, e 30 da Cengiz Under, corteggiato soprattutto in Bundesliga.

Fonte: Gazzetta dello Sport