Koné spinge la Roma, serve cancellare l’incubo Simeone

Ci arriva da imbattuto, anche se poi i derby che ha giocato sono pochi, appena due, quelli della scorsa stagione. Manu Koné non vuole però fermarsi qui e dopo la vittoria (2-0) dell’andata e il pareggio (1-1) del ritorno dello scorso anno adesso è pronto a mettere su un bel tris, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Con il solito carico di esplosività ed energia che sa portare in mezzo al campo, dove sarà sottoposto probabilmente ad un doppio lavoro. Di contenimento, ma anche di proposizione. Koné dovrà cercare di attaccare lo spazio, pressare i primi portatori di palla e limitare le sortite offensive di Guendouzi.

Già, proprio lui, l’altro francese della partita, l’uomo con cui Koné è amico da tempo ma poi in campo ognuno se la vede per sé. I due sono compagni di nazionale e sono nati a soli 23 chilometri di distanza: Guendouzi a Poissy e Koné a Colombes. Adesso si tratta di riprendere in mano il percorso interrotto domenica contro il Torino.

Perché Koné quella sconfitta un po’ se la sente sulla pelle, visto che sulla rete decisiva – quella di Giovanni Simeone – a sbagliare intervento a metà campo è stato proprio lui. Sta di fatto che Koné vuole prendersi la sua rivincita, possibilmente anche migliorando negli ultimi 20-25 metri.

Fonte: Gazzetta dello Sport