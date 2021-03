Kumbulla, infortunio al ginocchio: il difensore lascia l’Albania e torna a Roma per gli esami

AS ROMA NEWS – Scatta l’allarme infortuni in casa Roma: Marash Kumbulla ha accusato un problema al ginocchio in ritiro con la nazionale albanese di Edy Reja.

Secondo quanto riferisce il sito albanese “abcnews.al”, il difensore giallorosso si è infortunato nella sfida contro Andorra disputata giovedì e lascerà il ritiro per far ritorno a Roma, dove si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio.

“Si parla di un lieve infortunio al menisco, ma resta da chiarire dopo i controlli”, riferisce il sito. Saranno dunque necessari gli esami per sapere quanto sarà lungo lo stop del difensore albanese.

Fonte: abcnews.al