Kumbulla, l’infortunio rischia di essere serio: si teme una lesione al menisco, stop di 1-2 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piove sul bagnato in casa Roma. Se Fonseca sperava di recuperare gli infortunati nel corso della pausa per le nazionali, si sbagliava: il tecnico portoghese ha già perso Marash Kumbulla, oltre a Bryan Cristante, rientrato a Roma per un fastidio che rischia di diventare pubalgia.

Se la passa di sicuro peggio il difensore albanese, anche lui rientrato nella capitale per un problema al ginocchio. Questa la dinamica del problema, raccontata oggi da Il Tempo (E. Zotti): nel match vinto giovedì scorso contro Andorra ha accusato una leggera fitta al ginocchio destro. Kumbulla è poi rimasto in campo fino al 90′, ma nelle ore successive alla partita il fastidio non si è alleviato e ha convinto i medici della nazionale albanese a rispedirlo a Roma.

Oggi tornerà in Italia e verrà sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart che faranno chiarezza sulle sue condizioni: il timore è una lesione al menisco esterno, causato probabilmente da un movimento fatto su un fondo in erba sintetica duro come cemento. Se dovesse essere confermata la presenza di una lesione al menisco, il giocatore potrebbe anche non doversi operare.

Lo stop però rischia di essere molto lungo: Il Tempo parla di un mese, il Corriere dello Sport (R. Maida) addirittura di due. Se così fosse, la stagione rischia di essere già finita o quasi per Kumbulla. Solo gli esami di oggi faranno chiarezza sui tempi di recupero.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport